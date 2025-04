Baby gang Milano ricettatrice Cristina Florea fermata già a settembre trasportava gioielli rubati in Romania | Ho riempito d’oro anche i bambini

Cristina Florea, 27 anni, “mamma Romania”, gestiva con la famiglia la Baby gang accusata di 25 rapine a Milano. Per trasportare l’oro coinvolgeva anche i bambini di 6, 8, 9 e 15 anni Era stata già fermata a settembre Cristina Florea, la ricettatrice romena di 27 anni soprannominata “mamma Rom Ilgiornaleditalia.it - Baby gang Milano, ricettatrice Cristina Florea fermata già a settembre, trasportava gioielli rubati in Romania: “Ho riempito d’oro anche i bambini” Leggi su Ilgiornaleditalia.it , 27 anni, “mamma”, gestiva con la famiglia laaccusata di 25 rapine a. Per trasportare l’oro coinvolgevadi 6, 8, 9 e 15 anni Era stata già, laromena di 27 anni soprannominata “mamma Rom

