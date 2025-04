Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano parla lei | Gliel’ho buttata sul pragmatico

Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Alessandro Cattelan a Hot Ones Italia, dove ha svelato che convolerà a nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli, a fare la proposta di matrimonio è stata lei. Al conduttore la nota giornalista ha svelato: "Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: 'o adesso o mai più!' Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: 'non glielo chiederò più!'.

