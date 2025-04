Amica.it - “Pechino Express”, la verve di Elettra Lamborghini spaventa i thailandesi

Leggi su Amica.it

Nella puntata del 3 aprile, a Pechino Express – ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – è arrivato un malus imprevedibile ed esplosivo. È statalo “svantaggio” della quinta tappa. Partita con gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese,doveva essere evitata dalle coppie in gara: appena i titolari della “bandiera leopardata” adocchiavano una coppia avversaria, la potevano sventolare cedendo così, con essa, il malus. La punizione consisteva nel trovare 6 abitanti del luogo per eseguire, prima di rimettersi in cammino, la coreografia di Pistolero, la super hit di. Un malus ma anche una “effervescente” compagna di viaggio: strada facendo,ha dato una mano alle coppie a trovare preziosi passaggi.