Intelligenza Artificiale e Turismo | Santanchè al Comitato OCSE di Parigi

L'va vista "come un'opportunità e non come una minaccia", incluso nel comparto turistico: questo il messaggio lanciato dalla ministra del, Daniela, oggi aper partecipare aldell'. La ministra in trasferta lungo le rive della Senna è 'lead speaker' nella discussione relativa alla digitalizzazione e al ruolo dell'nel settore turistico, questione al centro dei lavori del G7presieduto dalla stessaa Firenze lo scorso novembre. In quell'occasione i ministri del G7 hanno adottato un policy paper su questo argomento, predisposto dall'su impulso e finanziamento dell'Italia, che è stato il primo documento globale ad affrontare la questione dell'impatto dell'IA sul. Nel corso della sua visita allo Chateau de la Muette, storica sede dell'ha anche in programma un incontro bilaterale con il segretario generale dell'organizzazione internazionale, Mathias Cormann.