Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … la bianca del Rimini a righine del 1982-83

Ladel-83Con oggi inauguro un mese di pubblicazioni riguardanti quattro maglie emiliano-romagnole, alcune arrivate nelle scorse settimane, altre mai pubblicate in precedenza. Cominciamo con una spettacolare e storicadeldei primi anni Ottanta, unaarrivata da molto lontano, davvero bellissima e molto rara, essendo stata utilizzata in poche occasioni del campionato di serie C1 girone A-83.Le caratteristiche dellaLaè una bellissima divisada trasferta a manica lunga ed in acrilico pesante. Presenta il colletto rosso con scollo e anche i polsini rossi. Lapresenta poi delle sottili strisce rosse verticali (c.d. “pin-stripes”). Laha la toppa cucita Ennerre, che era il fornitore ufficiale per quella stagione.