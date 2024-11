Scomparso da casa da ieri pomeriggio | sono ore di angoscia in provincia di Latina per la sorte del 14enne Aniello

Leggi su Dayitalianews.com

Grande preoccupazione a Formia per la scomparsa di Gervasio, un ragazzo di 14 anni nato nel 2009. Gervasio è molto conosciuto tra i giovani sportivi della città. Da, intorno alle 17:00, non si hanno più notizie di lui, suscitando profonda preoccupazione nella famiglia e nella comunità.Appello della Famiglia e Diffusione sui Social MediaI familiari del ragazzo, visibilmente in ansia, hanno lanciato un appello urgente chiedendo la collaborazione di tutti per il ritrovamento di Gervasio. La notizia è stata diffusa tramite gruppi WhatsApp e sui principali social media, arrivando rapidamente a tantissimi cittadini, soprattutto nel mondo dello sport giovanile dove il ragazzo è molto conosciuto e apprezzato.Le autorità localistate subito informate eattualmente impegnate nelle ricerche del giovane.