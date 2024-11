Quotidiano.net - Roma, mette a segno due rapine ma viene ‘tradito’ dal selfie: arrestato 19enne

, 28 novembre 2024 – Rapina due persone incassando uno smartphone, mapoi incastrato da un. È successo ae il protagonista è undi origine tunisina, ora in carcere come stabilito da una misura cautelare disposta dalla Procura e applicata dai carabinieri della compagnia di Parioli. Al momento attuale, il giovane è gravemente indiziato delle due, commesse a distanza di pochi metri l’una dall’altra. Nel primo caso, avrebbe costretto un uomo a farsi consegnare il cellulare sbloccato, così da resettarlo alle impostazioni di fabbrica. Poi, avrebbe rapinato una seconda persona, intimando: “Se fai il bravo non ti succede nulla, dacci soldi e sigarette”. Poi, l’errore: probabilmente per festeggiare la ‘conquista’ del cellulare, ilsi è scattato un, finito poi automaticamente nell’account cloud del legittimo proprietario, consultabile da qualsiasi altro dispositivo.