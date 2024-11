Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori stranieri, il governo incassa la fiducia. Ma non quella degli addetti: “Ritardi e piattaforma in tilt, manodopera a rischio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il decreto “flussi” che riforma l’ingresso deipassa all’esame del Senato dopo aver ottenuto laalla Camera. Ma nonai lavori. Alla prova dei fatti, le nuove disposizioni stanno complicando la vita ai datori che vorrebbero assumere dipendenti, stagionali e non. Da un lato le buone intenzioni: aumentare i controlli per evitare domande che, come accaduto in questi anni, non si trasformano in un contratto e finiscono per alimentare irregolarità, sommerso e caporalato. Dall’altro, i conti con la realtà. A doverli fare sono già molte aziende nei settori dell’edilizia, agricoltura e turismo, ma anche semplici anziani interessati ad assumere qualcuno che li assista. Molte domande non riusciranno ad essere registrare sul portale ALI del ministero dell’Interno entro il 30 novembre, giorno in cui si chiuderà la finestra di un mese prevista dal