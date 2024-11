Tg24.sky.it - Femminicidio Cecchettin, sul diario di Giulia i "15 motivi" per lasciare Turetta

“Ha idee strane riguardo al farsi giustizia da soli per i tradimenti, alla tortura; quando lui ha voglia tu non puoi non averne, se no diventa insistente; non accetterebbe mai una vacanza mia in solitaria con maschi nel gruppo”. Sono solo alcuni dei quindiciche hanno convintol’ex fidanzato Filippo, prima di finire vittima di uno dei casi di femmicidio che più ha scosso l’Italia negli ultimi anni. Le parole della 22enne, contenute nel suopersonale e diffuse da La Repubblica, sono state rese pubbliche dai familiari con l’intento di sensibilizzare e aiutare a fare prevenzione contro la violenza di genere. Secondo lo psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai che questo elenco va letto a tutti, soprattutto ai ragazzi, “perché in quei 15ci sono una serie di comportamenti quotidiani che i nostri figli maschi tendono a mettere in atto, quasi senza accorgersene, ripercorrendo copioni amorosi in cui credono che la gelosia e il controllo siano strumenti adeguati a mantenere una relazione”.