Carta docente ai precari a seguito di sentenza chi paga le spese processuali?

Leggi su Orizzontescuola.it

Il caso in commento riguarda un contenzioso proposto dall'appellante che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero prestando servizio qualecon incarichi a tempo determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche e lamentava di non aver fruito dellaelettronica per l'aggiornamento e la formazione delex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 . Otteneva il riconoscimento dellama il ministero non veniva condannato almento delle. Vediamo la Corte d'Appello di Bari come si è pronunciata su una questione che continua a determinare contenziosi e che ad oggi vede il riconoscimento a favore del personaleo di tale diritto negato solo nel caso dipositiva. Per non parlare del personale ATA che continua a subire ingiustizie nel mondo della scuola, con gli stipendi più bassi dell'intera PA, con incrementi aggravi di lavoro e totalmente ignorato in materia.