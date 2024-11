Liberoquotidiano.it - "Tornando indietro, non lo farei": caos-Ballando, il pentimento di Madonia su Federica Pellegrini

Angelonon sarà più presente acon le Stelle, il popolare show condotto da Milly Carducci. La decisione è arrivata dopo una lite con la giudice Selvaggia Lucarelli. Il maestro ha spiegato al Corriere della Sera "di non aver protetto". Mentre le continua discussioni con la giuria legata al suo rapporto amoroso con Sonia Bruganelli - già eliminata dal programma - hanno portato "imbarazzo e disagio" alla sua partner nello show. La decisione della Rai è stata "una doccia fredda", ma ha ammesso di non essere stato "bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione". Il maestro di ballo ha poi ricordato di essersi ribellato perché "sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Non ho più sopportato certe provocazioni".