Sciopero nazionale dei trasporti | cosa si rischia con la precettazione

Si sono arrese a Matteo Salvini. Le sigle sindacali Cgil e Uil, che avevano inizialmente rigettato l’ordinanza del ministro deiche riduce a 4 ore la durata dellogenerale nel trasporto passeggeri previsto per venerdì, hanno deciso di adeguarsi.Quindi, saranno 4 le ore dicosì come indicato nella.Nel trasporto pubblico locale l’arco orario interessato dall’agitazione è quello compreso dalle 9 alle 13 (con qualche differenza nell’articolazione oraria nelle città, a seconda delle fasce di garanzia), lo stesso arco temporale riguarda il trasporto marittimo, mentre nel trasporto aereo la fascia interessata dall0 stop è quella dalle 10 alle 14.D’altronde, in caso di inosservanza della, la legge 146 del 1990 prevede sanzioni amministrative a carico di ciascun lavoratore “colpevole” della violazione, determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche, da un minimo di 500 euro a un massimo di mille euro per ogni giorno di mancata ottemperanza.