Tg24.sky.it - Milano, treno per Chiasso bloccato per cinque ore senza luce e riscaldamento

Enormi disagi hanno coinvolto ieri i passeggeri di undiretto a Locarno della compagnia svizzera Tilo che ieri si èpoco fuori dalla stazione die sono dovuti salire a bordo di un altro convoglio per fare arrivare il quale sono state necessarieore, per di più. Le operazioni di trasbordo hanno coinvolto anche i vigili del fuoco. Il guasto ha comportato ritardi anche per altri convogli fino a 90 minuti.