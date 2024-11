Ilrestodelcarlino.it - Lo Zeno di Haber, una riflessione sull’umanità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal sedile del teatro un occhio proiettato ci osserva, è grande, è grigio, un po’ come anche tutto il resto della spoglia scenografia, e quell’occhio batte la palpebra in cerca della nostra attenzione. È l’occhio di tutti, di noi spettatori e di tutti i personaggi dentro la testa di. Le tende spesse, i toni freddi e i costumi anonimi degli attori non illustrano una vita – quella diCosini che nella narrazione viene pubblicata dal suo terapista per vendetta – poiché siamo già proiettati dentro al suo cervello. Sullo schermo ovale vanno e vengono i volti dei personaggi intervallati dagli avvenimenti. L’attore Alessandroè abilissimo nel tenere lo spettatore attento parlando con la cadenza di un pazzo, sigaretta alla mano, che ha tanta ironia quanta angoscia. Lodella maggiore età entra in contatto sia con la sua versione più giovane che con le figure del suo passato, come se non fosse pronto a lasciarle andare e come se l’esattezza dei suoi ricordi non fosse più attendibile.