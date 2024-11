Ilrestodelcarlino.it - L’impegno di Lions e Unicef contro le discriminazioni

Una serata di impegnoogni forma di discriminazione in coincidenza di un importante compleanno. Il 20 novembre scorso Castel San Pietro, sede di ‘Camina’, l’Associazione nazionale Città Amiche dell’infanzia e dell’adolescenza, ha celebrato il 35° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un ruolo di spicco per ildi Castel San Pietro guidato dal presidente Michele Iannuzzi, che assieme ade Eccar (European Coalition of Cities Against Racism) ha organizzato una serata dal titolo ’Senza distinzione alcuna’ nell’Anusca Palace Hotel alla presenza della sindaca Francesca Marchetti e del Governatore distrettualePatrizia Campari. Invece, Nicoletta Grassi, presidente regionale, ha presentato l’attività di un’associazione che combatte per i più piccoli in 194 paesi, e Benedetto Zacchiroli, presidente di Eccar, ha ricordato che "proprio Bologna, sede dal 1088 dell’università più antica, già nel 1257 si era distinta, liberando per prima i servi della gleba, come luogo di libertà e l’uguaglianza".