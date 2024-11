Ilgiorno.it - Idroscalo da riacquistare: "Occasione per Pavia"

Un auditorium unico in Italia per la sua collocazione e uno spazio dedicato alle genti di fiume: il futuro dell’appare tracciato. Per le spese di acquisizione della proprietà l’amministrazione ha messo a bilancio 50mila euro e, nel frattempo, va avanti l’iter amministrativo che prevede l’inserimento dell’edificio inaugurato nel 1926 nel Waterfront. "Quando ci siamo insediati – ha spiegato in consiglio comunale l’assessore al Bilancio Matteo Pezza – all’altezza dell’era prevista una nuova pavimentazione e un porto fluviale con escavazione di sabbia dal Ticino. Ci siamo chiesti perché non inserire il recupero dell’edificio nel progetto di valorizzazione del fiume e della città anche da un punto di vista turistico". Oltre 25 anni fa il Comune non aveva fatto valere il proprio diritto di prelazione sperando che un privato ristrutturasse l’e lo restituisse alla città.