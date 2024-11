Lanotiziagiornale.it - “Grillo come il Marchese di Sordi che diceva io so’ io e voi…”. Parla il vice presidente M5S, Gubitosa

“La mossa di Beppe, mi ricorda un altro, ildi Albertoche“io so’ io e voi.”. Non sceglie certo la diplomazia ilM5S, Michele, per commentare la richiesta di un secondo voto fatta recapitare dal (tutt’ora) Garante, dopo la conclusione dell’assemblea costituente del Movimento dello scorso weekend.Onorevole, togliamoci subito il pensiero: vi aspettavate la pretesa didi una seconda votazione? Del resto, era nei suoi poteri.“Era prevedibile che il suo tentativo di sabotaggio non si sarebbe fermato. La decisione era nei suoi poteri, ma sono proprio quelle prerogative di stampo feudale che i nostri iscritti hanno scelto di superare. Da una parte c’è stato uno storico momento di larga partecipazione dal basso e dall’altra c’è chi tenta disperatamente di appigliarsi ai cavilli legali per impedire al M5S di innovarsi e per mantenerlo sotto il proprio controllo.