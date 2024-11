Ilrestodelcarlino.it - Follia e arresto al Piano. Gli chiedono i documenti. Una furia contro il poliziotto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ciecal’agente della polizia locale, choc allunedì sera. Protagonista un uomo di origini nigeriane che ha reagito a unllo documentale e, probabilmente alterato, ha iniziato una colluttazione violentissima con l’agente della squadra antidegrado del comando di Ancona. Il fatto è successo in corso Carlo Alberto attorno alle 18,30, nei pressi del punto Snai. Ad avere la peggio, come accennato, è stato l’agente della squadra in borghese, uno dei più esperti dell’intero comando dorico. L’agente è stato portato al pronto soccorso di Torrette per le cure e gli esami del caso che hanno evidenziato un problema vertebrale grave ma non al punto da metterne a rischio il superamento. Per lui una prognosi di 30 giorni. Nel primo pomeriggio di ieri il nigeriano, regolare sul territorio italiano e addetto in una cooperativa locale, è finito davanti al giudice Francesca Grassi per la convalida dell’