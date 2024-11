Dailymilan.it - Calciomercato Milan, anche la Juventus in corsa per Patrick Dorgu. La situazione

Ilvuole provare a muoversi con anticipo sul fronteè un grande obiettivo, ma occhio allabrilla con la maglia del Lecce e la dirigenza del club di via Aldo Rossi prova a fiutare il colpo, nonostante due grandi problemi. Il primo riguarda il prezzo folle che i salentini hanno imposto per la partenza del giocatore: 40 milioni di euro. Il secondo, invece, riguarda l’interesse di altri top club di Serie A, come il Napoli ola, con i bianconeri che, come riporta il quotidiano Tuttosport, si sono recentemente iscritta allaal terzino danese.In casa, quindi, l’arrivo del laterale giallorosso sarebbe possibile solamente nel caso in cui Hernandez venisse ceduto in estate.perché acquistare un vice Theo per così tanti soldi sarebbe davvero un spreco.