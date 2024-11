Panorama.it - Strage a Cherson: Putin spinge sull’escalation e i civili finiscono nel mirino

La guerra in Ucraina si intensifica con una nuova ondata di attacchi da parte di Mosca e un’escalation che sembra sempre più legata al futuro politico degli Stati Uniti. Secondo Meduza, Vladimiravrebbe fissato come obiettivo strategico ottenere risultati significativi prima dell’insediamento di Donald Trump, il cui ritorno alla presidenza potrebbe ridefinire gli equilibri del conflitto. La strategia del Cremlino si è fatta più aggressiva nelle ultime settimane. Il 21 novembre, Mosca ha lanciato una nuova arma balistica, il missile Orešnik, contro Dnipro., nel suo discorso alla nazione, ha avvertito che l’impiego di questo tipo di armamento potrebbe estendersi anche contro obiettivi nei Paesi della NATO, intensificando ulteriormente le tensioni a livello internazionale.Nel frattempo, quattrosono rimasti uccisi e sette feriti in un bombardamento con mortai delle forze ucraine su un autobus civile a Novaja Kachovka, nella parte della regione dicontrollata dai russi.