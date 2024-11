Isaechia.it - Sophie Codegoni svela perché con Alessandro Basciano ‘ci ha riprovato un’infinità di volte’ poi confessa: “Ho paura, quando esco ho dei bodyguard”

Leggi su Isaechia.it

Negli scorsi giorni l’ex concorrente del Gf Vip ed ex corteggiare di Uomini e Donneera stato arrestato con l’accusa di stalking e minacce ai danni dell’ex compagna, salvo poi essere rilasciato il giorno seguente, dal momento che il suo avvocato ha fornito agli inquirenti prove che ne attesterebbero l’innocenza rispetto alle accuse prodotte.A seguito della sua scarcerazione,ha deciso di raccontare la sua verità nel corso di un’intervista rilasciata a Fabrizio Corona nel format Falsissimo, in cui si è detto innocente e deluso da quanto fatto da(clicca QUI per leggere le sue parole).Anchenelle scorse ore ha deciso di dire la sua su ciò che è accaduto negli ultimi giorni, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera.per prima cosa ha spiegato di essere molto serena e questoha detto la verità in merito alle accuse rivolte all’ex compagno:Sono nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso.