Iodonna.it - Nel reality di Canale 5 continuano a cambiare le dinamiche: due nuovi gruppi all'orizzonte, Pamela e Ilaria gareggeranno singolarmente

Leggi su Iodonna.it

«Del GF non ci si può mai fidare», ha annunciato Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta. Stasera ale 21.35 su5 il Grande Fratello 2024 torna con una nuova puntata e il pubblico scoprirà come sono cambiate leall’interno deltargato Endemol. A dare una spinta, la divisione dei concorrenti in due: uno in casa e l’altro nel tugurio. Complice forse di questa decisione, gli ascolti sottotono di questa edizione, che nella scorsa puntata sono calati a 1.803.000 telespettatori, pari al 14,69% di share. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2024” Lorenzo e Javier a confronto e una sorpresa per Jessica Grande Fratello 2024, diretta puntata stasera 26 novembre: anticipazioniDopo quattordici puntate, si sono accese le luci della taverna disadorna e malandata come accaduto in molte edizioni del passato.