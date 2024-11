Lanazione.it - Kata, rebus sempre più fitto. Visionato il film delle ricerche: "Non cercavano soltanto lei"

di Stefano Brogioni FIRENZE Le immaginioperazioni dei cacciatori di Calabria dentro l’ex hotel Astor sono state visionate dal pool legale della famiglia di. L’avvocato Elisabetta Vinattieri e la criminologa Stefania Sartorini hanno accompagnato Katherine, la mamma della piccola scomparsa il 10 giugno dell’anno scorso presso i carabinieri di Borgo Ognissanti. La visione, autorizzata dalla procura, “sostituirà“ il sopralluogo, chiestodalla famiglia, nell’immobile al centro dele che il prossimo febbraio andrà all’asta. La sensazione, dice la criminologa Sartorini commentando il ““ a cui ha assistito, è "che non cercasseroleya, ma anche soldi e droga". Nelle riprese che hanno documentato l’attività dei “cacciatori“ nell’albergo occupato, si vede infatti, secondo quanto riferitoci dalla criminologa, come il reparto speciale dei carabinieri si sia concentrato anche su piccoli anfratti, non consoni al nascondiglio di un corpo, anche se minuto come quello della piccina, che oggi avrebbe più di sei anni, della quale non si hanno più notizie da quasi un anno e mezzo.