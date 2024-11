Liberoquotidiano.it - Flipping Club: La Soluzione Chiavi in Mano per Investire nel Settore Immobiliare

(Adnkronos) - Brescia, 26 novembre 2024. La maggior richiesta di immobili sul mercato urbano italiano riguarda case ristrutturate, pronte per essere abitate da subito. Al contrario, però, circa il 70% di immobili disponibili sul mercato necessitano di lavori di ristrutturazione e ammodernamento sotto molti aspetti. È in questa differenza tra domanda e offerta che si trovano le migliori opportunità di guadagno per chi vuole partecipare a operazioni immobiliari.“Il nostro lavoro insi fonda sull'individuazione di immobili che, nel mercato libero, difficilmente troverebbero un acquirente in tempi brevi. Si tratta spesso di proprietà molto grandi, necessitanti di ingenti ristrutturazioni, oppure soluzioni destinate a un uso commerciale. Il nostro obiettivo è quello di adattare queste proprietà alla domanda del mercato attraverso una precisa opera di riqualificazione che curiamo personalmente,” spiega Andrea Giuliani, co-fondatore di questa realtà in forte espansione.