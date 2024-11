Spazionapoli.it - Fiaccolta per Maradona fuori allo stadio a Napoli: immagini meravigliose! (VIDEO)

Folla di tifosi per omaggiare Diego Armandoa suo nome: oltre 1000 persone presenti, fiaccolata da brividi.Continuano le iniziative per omaggiare Diego Armando, nella giornata che segna il quarto anniversario della sua scomparsa nel 2020. Un evento che scosse profondamente tutti e che oramai da quattro anni riunisce tutta la città in ricordo di una delle sue figure chiave nella storia, un uomo che, pur nato in Argentina, è diventato un simbolo die della napoletanità nel mondo.Già dalla mattina, infatti, in tanti si sono recati al murales dedicato al Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, tra cui anche una delegazione del club composta dal capitano Di Lorenzo, l’allenatore Conte e il presidente De Laurentiis.- Stupenda fiaccolata perIn sertata, ancheDiego Aramandoci sono state iniziative.