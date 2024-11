Ilrestodelcarlino.it - Come migliorare lo sport?. Il questionario inviato dal Municipio ai cittadini

Un piano strategico per lo: saranno diffusi questionari a, società e atleti per capire quali sono le esigenze di chi praticaa Scandiano e nelle sue frazioni. Il Comune, nell’ambito dell’accordo con la Fondazione per lodel Comune di Reggio in collaborazione con Sg Plus, studio di consulenza specializzato sulle tematicheive, in queste settimane ha intrapreso un percorso di analisi dei bisogni territoriali connessi al mondoivo, in un primo momento tramite la partecipazione ad un’indagine conoscitiva e compilazione di unonline e poi prendendo parte ad un evento di presentazione dei risultati ottenuti. "Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore lodi indicarci quali siano le loro aspirazioni, le esigenze, proposte – dice il sindaco Matteo Nasciuti –.