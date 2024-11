Tvplay.it - Caos Roma, va via subito: crisi giallorossa senza fine

In casa, dopo il ko rimediato contro il Napoli, bisogna registrare un addio immediato che ha spiazzato tutti.La, di fatto, è sicuramente la big che ha deluso di più in questa prima parte di stagione. Basti pensare che i Friedkin hanno già cambiato tre allenatori: Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri., va via(LaPresse) tvplay.itLa squadra, dopo il ko rimediato a Napoli domenica scorsa a causa del gol realizzato dall’ex Lukaku, è rimasta sì al dodicesimo posto, ma con soli tre punti di vantaggio dal Como terzultimo. I tifosi della, di fatto, sono preoccupatissimi per le sorti della loro squadra del cuore.Anche perché il team capitolino ha di fronte a sé due gare davvero difficilissime, ovvero quella di Europa League contro il Tottenham di giovedì prossimo e quella di domenica contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.