Annalisa Minetti, qual è la malattia che l'ha resa cieca? Ecco cos'è la retinite pigmentosa

è affetta da, ovvero lache. Ma cosa sappiamo su questa patologia?Cheha?Lada cui è affettasi chiamaed è una distrofia retinica ereditaria; questa, infatti, non appare come una patologia singola, ma come un insieme di malattie oculari di origine genetica. Alcune di queste, infatti, portano alla perdita della vista in maniera progressiva.In alcuni casi, la progressione è talmente lenta che non ci si rende nemmeno conto di soffrire di una condizione medica, poiché potrebbero passare anche decenni prima che compaiano dei disturbi significativi e la persona affetta dallapossa effettivamente accorgersene. In altri casi, invece, l’evoluzione è più rapida.