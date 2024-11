Formiche.net - A cosa punta la Turchia come componente della Nato

Leggi su Formiche.net

Palestina, terrorismo, ma soprattutto il prossimo verticedel 2026 che verrà organizzato proprio in. L’incontro a porte chiuse tra il neo segretario generale dell’alleanza Mark Rutte e il presidente Recep Tayyip Erdo?an ha un valore strategico, oltre che di merito sui dossier più importanti. Perché si poneil primo di una fase del tutto nuova del paese all’internostessa, ma che va letto in filigrana rispetto a due elementi che si intrecciano geopoliticamente: la possibile cooperazione in materia di forniture all’industriadifesa e l’adesione turca alla Brics.I temi in discussioneLaè stata tra gli ultimi Stati membri ad appoggiare la candidatura di Rutte al dopo Stoltenberg, negando il suo sostegno fino alla fine del mese di aprile: passaggio che, sebbene non rappresenta un problema personale per un pragmaticoRutte, ha una certa rilevanza nell’economia complessiva del ragionamento.