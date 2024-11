Violenza donne Meloni in Cdm | non abbassare mai la guardia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 nov. (askanews) – “Lasulleè un fenomeno complesso, che si manifesta in mille forme e comincia in mille modi. Il femminicidio è il suo volto più estremo e brutale, ma sono tanti i modi in cui si manifesta. C’è lache si sviluppa all’interno delle relazioni o per la fine di una relazione che l’uomo non accetta. C’è lache si consuma sui luoghi di lavoro, con molestie o ricatti. C’è unapiù legata al tema della sicurezza, pensiamo agli stupri o alle aggressioni nelle nostre città. Le cronache ci raccontano ogni giorno storie drammatiche e descrivono una realtà, pur nel lieve calo di femminicidi rispetto allo scorso anno, che deve spingerci a fare sempre di più e a nonmai la”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgiaprendendo la parola in apertura del Consiglio dei Ministri di oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le