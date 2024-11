Ilgiorno.it - Tutti pazzi per Narciso. La Brianza si gode il Caravaggio fino al due dicembre

MERATE (Lecco) Piace a, non solo a se stesso. A piacere aè ildi, in mostra da un mese in Villa Confalonieri a Merate. È talmente bello che lo hanno già ammirato più di 30mila persone. In molti ancora però vogliono vederlo. Per questo, prima di tornare a casa a Roma, nella Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini dove è custodito abitualmente, rimarrà esposto intre giorni in più rispetto a quanto previsto. L’allestimento proseguiràal 2, invece cheal 29 novembre. Sembra poco, ma non lo è, perché si tratta di un’opera dall’inestimabile valore, che viene prestata di rado. "Registriamo una media di più di mille ingressi al giorno – sottolinea l’onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, a cui si deve l’arrivo dela Merate –.