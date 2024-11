Tvplay.it - Tegola Inter, c’è un nuovo stop: l’annuncio lascia i tifosi con il fiato sospeso

L’di Simone Inzaghi affronterà il Lipsia in Champions League nella serata di domani, ma nel frattempo è arrivato anche un altro: ecco cos’è successo.L’, domani sera martedì 26 novembre alle ore 21:00, ospiterà in casa propria a San Siro il Lipsia per il quinto turno delformat della Champions League. Per l’occasione, alla vigilia della gara, ha parlato Simone Inzaghi ed è arrivato anche un annuncio che preoccupa i: c’è untra i nerazzurri., c’è uncon il(LaPresse) – Tvplay.itDopo la vittoria contro il Verona, alla vigilia del Lipsia il tecnico dell’ha dichiarato: “Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri, alla nostra società e per vincere trofei. Dobbiamo continuare così, nelle ultime undici gare ne abbiamo vinte nove e pareggiate due.