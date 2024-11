Iodonna.it - Secondo trionfo consecutivo per Sinner e compagni. Solo pochi giorni fa, l'Italia aveva vinto anche al femminile

A Malaga, tra coriandoli e abbracci, l’ha riscritto la storia del tennis mondiale con una seconda vittoria consecutiva in Coppa Davis. A trascinare la squadra è stato Jannik, fresco vincitore delle ATP Finals, e Matteo Berrettini, tornato protagonista dopo anni difficili. «È il modo più bello di chiudere la stagione», ha dichiarato il numero uno al mondo visibilmente provato, ma felice. L’entusiasmo contagioso della squadra azzurra, unito al talento di chi è sceso in campo, ha trasformato il Palacio de Deportes in una festa tutta azzurra. Tennis: perchéi bambini dovrebbero iniziare a praticarlo guarda le foto Un Berrettini ritrovato in Coppa DavisLa prima scintilla della serata è stata accesa da Matteo Berrettini, che ha battuto l’olandese Van de Zandschulp con un netto 6-4, 6-2.