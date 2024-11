Palermo confiscati beni per oltre 2 milioni di euro a carico di una badante per autoriciclaggio

Leggi su Dayitalianews.com

Le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca, del valore di 2.150.000, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di, a seguito della condanna definitiva di una donna per il reato die prosciolta, per intervenuta prescrizione, dalla sola accusa di circonvenzione di incapace, rispetto alla quale tuttavia i fatti sono risultati completamente provati in giudizio.Le indagini di polizia giudiziaria eseguite dalla Compagnia di Bagheria, a cavallo tra il 2015 e il 2018, avevano messo in luce un articolato e milionario disegno criminoso di spoliazione patrimoniale a danno di un benestante imprenditore italo-americano, del figlio disabile ed erede universale di tutti i suoi, attuato dalla, cittadina italiana originaria di Misilmeri.