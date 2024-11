Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: comincia la sfida iridata!

BIANCO: Ding Liren; NERO: Gukesh
10:01 SI PARTE! Ding Liren giocando e4 e Gukesh subito va di e6, la Difesa Francese subito alla prima partita!
10:00 Maurice Ashley sta presentando i due giocatori, ed è in corso la prima mossa cerimoniale, quella che si fa d'uso prima della prima mossa vera.
9:58 Ecco anche Ding Liren che giunge.
Ding Liren has arrived! Game 1 of the FIDE World Championship Match is about to begin! #DingGukesh Watch the broadcast https://t.co/BBpmKFogwF pic.twitter.com/7PSVOy9n7m— International Chess Federation (@FIDEchess) November 25, 2024
9:55 L'arrivo in sala di gioco di Gukesh.
And here comes @DGukesh! #DingGukesh pic.twitter.com/kHCp9phSEA— Mike Klein (@ChessMike) November 25, 2024
9:52 Gukesh è il secondo indiano a giocarsi le proprie carte da Campionato del Mondo nella storia.