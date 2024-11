Ilfattoquotidiano.it - Khamenei: “Il mandato di arresto non basta, il criminale Netanyahu andrebbe giustiziato”: Teheran: “Ora risposta all’attacco di ottobre”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alitorna ad alzare i toni contro Israele. “Il recentediemesso dalla Corte penale internazionale contro il premier israeliano Benjamine l’ex ministro della Difesa non è sufficiente.e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziati per crimini di guerra”, ha detto la Guida suprema dell’Iran durante un incontro con i membri delle forze militari volontarie Basij, affiliate alle Guardie rivoluzionarie. Nelle stesse ore la radio delle Israel Defense Forces he riferito che l’ex responsabile della Difesa israeliano Yoav Gallant si recherà negli Stati Uniti a meno di una settimana daldi cattura emesso dalla Cpi nei suoi confronti, di Benjamine del leader di Hamas Mohammed Deif.torna anche a parlare di guerra. “I funzionari militari e del governo iraniani stanno preparando misure per dare unaadeguataisraeliano del 26contro l’Iran”, ha affermato Ali Larijani, consigliere di, aggiungendo che la questione necessita di attente considerazioni e segretezza in quanto è correlata alla sicurezza nazionale dell’Iran.