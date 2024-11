Panorama.it - Gli orfani invisibili vittime della violenza contro le donne

Spesso, quando una donna viene uccisa per mano di chi diceva di amarla, dietro di lei restano dei figli. che si trovano improvvisamente privatimadre, spesso l’unico punto di riferimento stabileloro vita. Sono loro che, dopo il clamore iniziale, restano nell’ombra, a raccogliere i pezzi di un’esistenza stravolta.Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazionele, dovrebbe essere anche il momento per ascoltare queste storie. Perché dietro ogni femminicidio non c’è solo una vita spezzata, ma dei minori, che cercano di sopravvivere al dolore e ricostruire un futuro tra le macerie di un passato impossibile da dimenticare.Ogni anno, in Italia centinaia di bambini e ragazzi perdono la madre a causa di un femminicidio, spesso per mano del padre o del partner di lei.