Lanazione.it - Firenze, l’università in campo a favore dell’inclusione e contro le discriminazioni

, 25 novembre 2024 - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzale donne,diha presentato oggi in Aula Magna i risultati dell’indagine sul grado di benessere di studentesse e studenti all’interno degli ambienti universitari, realizzata nel giugno e luglio scorsi. L’inè stato aperto dalla rettrice Alessandra Petrucci. “Questa giornata – ha affermato la rettrice – costituisce un’altra importante tappa di un percorso di trasparenza e di presa in carico da parte del nostro Ateneo di temi, come quelli della discriminazione e della violenza di genere, emersi in questi anni nella nostra società e nel nostro Paese in tutta la loro drammatica urgenza. È l’occasione – ha continuato Alessandra Petrucci - per ribadire il nostro impegno, potenziato in termini di iniziative e di strumenti, e farlo conoscere maggiormente alla nostra comunità e alla città”.