Crisi ucraina: Trump sceglie l'ambiguità strategica

Donaldsta confermando la sua linea disulla. Domenica, il consigliere per la sicurezza nazionale americano in pectore, Mike Waltz, ha tenuto un intervento piuttosto articolato, parlando a Fox News. Da una parte, non ha preso esplicitamente le distanze dalle ultime mosse dell’amministrazione Biden sul dossier ucraino. “Jake Sullivan e io abbiamo avuto delle discussioni, ci siamo incontrati. Per i nostri avversari là fuori che pensano che questo sia un momento di opportunità, che possono mettere un'amministrazione contro l'altra, si sbagliano”, ha dichiarato. Dall’altra parte, ha tuttavia aggiunto: “Il presidente in pectore è stato molto preoccupato per l'escalation e per dove sta andando”. “Dobbiamo porre fine a tutto questo in modo responsabile. Dobbiamo ripristinare la deterrenza e la pace e anticipare questa escalation, piuttosto che reagire a essa”, ha proseguito.