Papa Francesco domani Angelus in forma scritta per l’ottava domenica

L'Angelus del Papa, domani per l'ottava domenica di fila, sarà diffuso ancora in forma scritta. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano nello spiegare che al termine della messa presieduta da monsignor Rino Fisichella per il Giubileo dei malati sarà letto un breve messaggio di ringraziamento del Pontefice.

