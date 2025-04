Quotidiano.net - Preoccupazione della Fiom Cgil per il futuro di STMicroelectronics a Agrate Brianza

"Forte" è stata espressa dallaper la sede di(Monza) del colosso italo-francese dei semi-conduttoridopo che il ministro Adolfo Urso ha parlato di "3.000 nuovi posti di lavoro e un investimento di 5,1 miliardi di euro" per lo stabilimento di Catania mentre "nulla si è detto" per la sede lombarda. Il sindacato precisa che è "giusto il sostegno" al sito siciliano ma che "altrettanto lo è ildi, dove lavorano migliaia di lavoratori e che rappresenta un pilastro fondamentale per l'industria microelettronica italiana. Il rischio concreto - si sottolinea - è che la crisi dell'azienda venga scaricata in maniera squilibrata su una sola realtà produttiva". In particolare laprende posizione dopo "le recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time tenutosi al Senato lo scorso 3 aprile.