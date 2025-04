Bucarest Cobolli centra la seconda finale Atp in carriera | affronterà Baez

Cobolli torna in una finale Atp e lo fa nel torneo 250 di Bucarest. Il tennista romano, numero 3 del seeding in Romania, si è imposto nettamente in semifinale sul bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-0. Per l'azzurro sarà la seconda volta all'ultimo atto di un torneo Atp in carriera: affronterà Baez.

