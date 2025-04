Conte oggi un no forte a follia del riarmo dell' Europa

oggi arriva un no forte e chiaro allo sperpero di 800 miliardi per riarmare l'Europa, una follia". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte alla manifestazione del movimento contro il riarmo europeo. "Giorgia Meloni - ha aggiunto - ha approvato il piano di riarmo dell'Europa senza alcun mandato, e questo è un altro fallimento del suo governo che rimarrà nella storia". Quotidiano.net - Conte, oggi un no forte a follia del riarmo dell'Europa Leggi su Quotidiano.net arriva un noe chiaro allo sperpero di 800 miliardi per riarmare l', una". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppealla manifestazione del movimento contro ileuropeo. "Giorgia Meloni - ha aggiunto - ha approvato il piano disenza alcun mandato, e questo è un altro fallimento del suo governo che rimarrà nella storia".

