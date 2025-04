Devil May Cry | la spiegazione del finale della serie Netflix

Devil May Cry: la spiegazione del finale della serie NetflixDevil May Cry di Adi Shankar è finalmente disponibile in streaming su Netflix, ed è bello come i fan si aspettavano. La nuova versione della storia di Dante è incredibile e, sebbene la serie anime presenti diversi personaggi della famosa serie di videogiochi, introduce anche alcuni personaggi originali. La prima stagione della serie anime è stata incentrata sulla scoperta da parte di Dante della sua vera identità e sull’accettazione del sangue demoniaco di Sparda che scorre nelle sue vene.Il Bianconiglio è stato un incredibile cattivo per la prima stagione e ha spinto Dante ai suoi limiti. Alla fine, il protagonista ha impedito l’Armageddon e ha sconfitto il nemico con l’aiuto di Mary. Detto questo, una nuova minaccia incombe però sul figlio di Sparda. Leggi su Cinefilos.it May Cry: ladelMay Cry di Adi Shankar è finalmente disponibile in streaming su, ed è bello come i fan si aspettavano. La nuova versionestoria di Dante è incredibile e, sebbene laanime presenti diversi personaggifamosadi videogiochi, introduce anche alcuni personaggi originali. La prima stagioneanime è stata incentrata sulla scoperta da parte di Dantesua vera identità e sull’accettazione del sangue demoniaco di Sparda che scorre nelle sue vene.Il Bianconiglio è stato un incredibile cattivo per la prima stagione e ha spinto Dante ai suoi limiti. Alla fine, il protagonista ha impedito l’Armageddon e ha sconfitto il nemico con l’aiuto di Mary. Detto questo, una nuova minaccia incombe però sul figlio di Sparda.

