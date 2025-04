The White Lotus Lily Allen | Feci un provino ma ovviamente non mi presero

White. Lily Allen ha partecipato al podcast dell'amica Miquita Oliver, Miss Me?, e ha parlato della sua attenzione, in questo momento della cariera, verso il mondo della recitazione. Nel corso della chiacchierata, Lily Allen ha confessato di aver partecipato ad un provino per una serie particolarmente famosa e di successo ma di non essere stata scelta. Il provino di Lily Allen per The White Lotus "Non ho mai fatto molti provini" ha spiegato Allen "Ma ho fatto un self-tape per The White Lotus: ovviamente, non mi hanno presa". La cantante ha intenzione di volersi mettere in gioco dopo anni di successo . Movieplayer.it - The White Lotus, Lily Allen: "Feci un provino ma ovviamente non mi presero" Leggi su Movieplayer.it La cantante ha svelato di aver partecipato all'audizione per la celebre serie televisiva antologica ideata e creata da Mikeha partecipato al podcast dell'amica Miquita Oliver, Miss Me?, e ha parlato della sua attenzione, in questo momento della cariera, verso il mondo della recitazione. Nel corso della chiacchierata,ha confessato di aver partecipato ad unper una serie particolarmente famosa e di successo ma di non essere stata scelta. Ildiper The"Non ho mai fatto molti provini" ha spiegato"Ma ho fatto un self-tape per The, non mi hanno presa". La cantante ha intenzione di volersi mettere in gioco dopo anni di successo .

