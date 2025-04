Quotidiano.net - Zelensky critica la risposta Usa all'attacco russo su Kryvyi Rih

Mentre diversi Paesi hanno condannato l'di ieri suRih e mostrato solidarietà, "sfortunatamente ladell'ambasciata degli Stati Uniti è sorprendentemente deludente: un Paese così forte, un popolo così forte, eppure una reazione così debole. Hanno paura persino di dire la parola "" quando parlano del missile che ha ucciso dei bambini". Lo scrive Volodymyrsu X dopo il tweet dell'ambasciatrice Usa a Kiev Bridget Brink che si è detta "inorridita dal fatto che stasera un missile balistico abbia colpito vicino a un parco giochi e un ristorante aRih", senza tuttavia citare la Russia. "Sì la guerra deve finire - aggiunge-. Ma per finirla non dobbiamo aver paura di chiamare le cose con il loro nome. Non dobbiamo aver paura di fare pressione su chi continua a guerra e ignora tutte le proposte del mondo per porvi fine.