Ilfattoquotidiano.it - Sul lavoro le donne sono più esposte alle violenze: “Molestata con i colleghi in attesa fuori dalla porta”. “Ricordo lo sguardo del capo che mi seguiva ovunque”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È successo alla scrivania, nell’ufficio del, in mensa, nei corsi di formazione, ma anche su un campo di calcio, mentre si parlava a voce e per messaggi. In luoghi come questi il 60% dei lavoratori o delle lavoratrici ha assistito ad abusi, una persona su cinque ha subito violenza in ambito professionale almeno una volta nella vita ma in un caso su quattro era una donna.alcuni dei dati del primo rapporto sulle molestie sul posto didi Weworld, che ha realizzato con Ipsos un sondaggio su 1.100 lavoratori e lavoratrici tra i 20 e i 64 anni e ha raccolto 140 testimonianze anonime die uomini vittime di abusi. Emerge che gli squilibri di potere e il precariato rendono lepiù, che metà dellenella sfera professionale ha come autore unuomo e che le vittime restano segnate da stress, ansia, burnout, calo dell’autostima, in alcuni casi arrivano a essere licenziate o a dare le dimissioni.