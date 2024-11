Ilfattoquotidiano.it - Soeur, Sézane, Ba&sh, Arket e non solo: tutti i brand più cool del momento da tenere d’occhio con il Black Friday per look e regali di Natale speciali

Si avvicina ile i più organizzati si muovono già per il. Perché non regalare un capo di abbigliamento o un accessorio? Non è un gesto scontato. Se ci si muove alla ricerca di qualcosa che abbia dietro una storia, che si distingua per originalità e creatività, si possono trovare proposte interessanti anche a costi accessibili. Un ciondolo, una maglia, una cintura, una pochette scelti fra le tante proposte con il criterio di privilegiare le aziende attente alla sostenibilità e all’ambiente, oppure quelle portatrici di una visione molto contemporanea dello stile, possono diventareche raccontano. Diversi sono idi nicchia che, italiani o europei, grazie ai social sono diventati l’ultima tendenza nella moda. Esplosi durante la pandemia nel mercato dell’online, ora sono sbarcati in presenza e stanno arrivando in Italia, in primis a Milano, facendoci riscoprire quel “pronto moda” originale ed accessibile che è davvero una valida alternativa al fast fashion.