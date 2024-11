Serie A | Fiorentina volaToro-Monza 1-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.57 Lavince a Como 0-2 e resta ad altissima quota con Atalanta e Inter Viola avanti al 19' con il destro dalla distanza (centrale) di Adli:male Audero Chance per i lariani con Cutrone. Raddoppio viola al 68' con Kean,che timbra anticipando Barba.Ikonè sfiora il tris. Finisce 1-1 tra Toro e,squadre in grande affanno.1° tempo soft.Ospiti pericolosi con Maldini, Pereira e Djuric: Milinkovic c'è.I granata ci provano con Coco e Adams. Nella ripresa due reti in fotocopia, entrambe di testa su corner, firmate da Masina (59') e Djuric (63').