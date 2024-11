Ilgiorno.it - Risparmio e sostenibilità. Il “baratto“ della corrente

Leggi su Ilgiorno.it

Uniti per ilenergetico (ma anche economico). A Monza è nata la Comunità energetica Amendola, la prima tra privati. Un progetto partito oltre un mese fa tra produttori e consumatori energetici, ubicati sotto la cabina primaria Enel. Una comunità che si amplia e coinvolge diversi rioni Cederna, Sant’Albino, San Damiano, oltre a chi vive o ha attività lungo le via Lecco, Sicilia e Libertà. "Il principio alla base è molto semplice – spiega Vincenzo Castagnoli, presidenteComunità energetica Amendola –. C’è una produzione condivisa". I componenticomunità possono essere consumatori passivi (sono titolari di un contatore e prelevano energia); titolari di un impianto di produzione di energia rinnovabile (per esempio impianti fotovoltaici); consumatori dotati di un impianto di produzione che effettuano autoconsumo.